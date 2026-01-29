﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики неинфекционных заболеваний

Период с 26 января по 1 февраля Минздрав РФ объявил Неделей профилактики неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения.

Хронические неинфекционные заболевания – это болезни, имеющие продолжительное течение и развивающиеся под действием комбинации различных факторов, большая часть которых (50-55%) зависит от образа жизни человека, а потому развитие этих заболеваний в значительной степени предотвратимо.

К основным типам таких заболеваний относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Именно эти хронические патологии обеспечивают около дух третей от всех смертей и инвалидностей по Смоленской области, как и по России в целом.

Большинство неинфекционных заболеваний имеют прямую связь с модифицируемыми факторами риска – курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, высокое потребление алкоголя, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение.

Здоровый образ жизни может не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но и сдержать проявление заболеваний, к которым имеется генетическая предрасположенность, нивелировать воздействие вредных факторов окружающей среды.

Регулярный контроль артериального давления, уровня сахара крови и липидного спектра является основой первичной профилактики. Кроме того, скрининговые программы позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и повышают эффективность их лечения.

Фото Марины Хотулёвой