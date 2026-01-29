﻿Смоленской области выделены средства на закупку медицинских препаратов для пациентов с редкими заболеваниями

По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся развития социально-демографической сферы. В этом году в Смоленской области продолжается активная работа по реализации соответствующих целей и задач, поставленных Главой государства.

С 1 января 2026 года начал работать новый механизм предоставления регионам субсидий из федерального бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Возможность федерального субсидирования регионов установлена новыми положениями ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Смоленская область в числе тех регионов, которым будут выделены средства на закупку медицинских препаратов для пациентов с редкими заболеваниями. В регионе они имеются у 95 человек, из них у 42 детей.

«Ежегодно из областного бюджета выделяется порядка 3 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, из них 250 миллионов уходит на обеспечение медикаментами пациентов с орфанными заболеваниями. Благодаря поручению Президента мы можем получить дополнительное финансирование на закупку лекарств из федерального бюджета. Для нас это крайне важно и очень актуально», отметила заместитель председателя Правительства Смоленской области — министр здравоохранения Виктория Макарова.

Напомним, что регион сотрудничает также с Фондом «Круг добра», который занимается помощью детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд был создан по инициативе Президента.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркивал значимость этой работы. «Жизнь и здоровье ребенка – самое важное для родителей», — отмечал Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото сгенерировано нейросетью