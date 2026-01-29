﻿Смоляне активно представляют успешные практики по укреплению межнационального согласия

III Всероссийская муниципальная премия «Служение» ввела особую номинацию — «Единство народов — сила страны». Почти 2 000 заявок собрали от представителей муниципалитетов страны, в том числе и от Смоленской области.

Среди примеров — проекты из наших округов:

— Демидов. Обмен опытом между регионами и Республики Беларусь в сфере межкультурного социального проектирования через сотрудничество в культурной сфере.

— Сафоново. Развитие коммуникативных навыков и соцадаптация семей мигрантов с детьми в социокультурную среду округа.

— Рудня. Открытие и реконструкция мемориалов, проведение межнациональных и других мероприятий.

III Всероссийская муниципальная премия «Служение» в этом году расширила список номинаций, добавив категорию, посвященную межнациональным отношениям. После объявления Владимиром Путиным 2026-й Годом единства народов России от представителей муниципального сообщества стали поступать предложения об учреждении одиннадцатого конкурсного направления. Прием заявок по номинации «Единство народов — сила страны» проходил с 1 декабря по 18 января. Всего поступило 1 937 проектов.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил, что муниципальный уровень играет решающую роль в поддержании и укреплении национального единства:«Межнациональное согласие, уважение культурных традиций каждого народа, совместные инициативы — это основа нашей государственности. И здесь особенно важен муниципальный уровень».

С 21 января началось голосование Экспертного совета. Более 350 представителей партнерских организаций, малого и среднего предпринимательства, государственных органов власти, научного сообщества, а также экспертных и отраслевых объединений выберут лучшие проекты из десяти номинаций. По одиннадцатому дополнительному направлению их определит экспертная комиссия, сформированная организатором Премии, при участии представителей ФАДН России. Все отобранные проекты пройдут в следующий этап. 2 марта начнется Народное голосование на портале «Госуслуги», где граждане нашей страны определят победителей. Церемония награждения лауреатов Премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева рассказала, что Премия — это не только награда, но и сотни успешных проектов по всей стране: «Всего на премию 2026 года поступило 63 397 заявок, включая инициативы в дополнительной номинации «Единство народов — сила страны». Премия — это живая карта лучших практик со всей России».

Интерес представителей муниципалитетов к участию в Премии ежегодно растет. В этом году 50% проектов подали участники с опытом работы на муниципальной службе более 10 лет. При подаче заявок все соискатели отмечали ключевые мотиваторы для запуска проектов.

Премия проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Ее организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Фото: ВАРМСУ