Губернатор Василий Анохин поделилися планами модернизации образовательных учреждений в 2026 году

В Правительстве Смоленской области приступили к заключению контрактов на проведение капитального ремонта в учреждениях образования. Всего в этом году работы запланированы на 18 объектах. Ремонты будут проведены в рамках национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья», а также при поддержке партийного проекта «Единой России» «Новая школа». В учреждениях пройдут разные виды работ — строители обновят кабинеты, столовые, спортивные залы, окна и фасады.

В 2026 году ремонты пройдут в пяти детских садах: детском саду № 51 «Росинка» города Смоленска, двух зданиях детского сада № 6 в Ярцеве, детском саду «Колокольчик» города Гагарина, Вяземском детскому саду № 8, а также Холм-Жирковском детском саду «Теремок».

Планируется капитально отремонтировать и оснастить новым оборудованием шесть школ: Верхнеднепровскую школу № 3 Дорогобужского муниципального округа, Талашкинскую среднюю школу Смоленского муниципального округа, Пречистенскую среднюю школу имени И. И. Цапова Гагаринского муниципального округа, школу № 1 города Смоленска. В школе № 2 города Десногорска и школе № 4 имени А. А. Леонова города Гагарина начнется капитальный ремонт, рассчитанный на два года.

– Масштабное обновление затронет систему среднего профессионального образования. Работы пройдут в четырех учреждениях СПО: в общежитии № 2, учебно-лабораторном корпусе № 1 и блоке практических занятий Смоленской академии градостроительства и архитектуры, а также в общежитиях Козловского многопрофильного аграрного колледжа, Верхнеднепровского технологического техникума и Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.