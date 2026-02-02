Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе реализации образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск»



Выезды на объекты, работа с документацией, участие в приемах граждан: у курсантов образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» каждая неделя насыщена мероприятиями. Разобраться в управленческих процессах курсантам помогают полученные знания и практический опыт, которые они смогут применять в своей будущей деятельности.

Программа – продолжение федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. (t.me/news_kremlin) Многие активные и целеустремленные бойцы, возвращаясь с фронта, готовы включаться в работу и на гражданке. Наша задача – помочь им реализовать свой потенциал.

На этой неделе участник программы Александр Тихонов принял участие в приеме граждан, организованном членами Правительства Смоленской области. Обучающийся Алексей Новиков встретился с руководителем Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов Алексеем Бозняковым, где обсудил вопросы развития адаптивных видов спорта и другие. Курсант Андрей Боедов ознакомился с различными направлениями работы КВЦ имени Тенишевых в Смоленске.

Некоторые в прямом смысле работают в полях. Например, Владимир Фараонов, который проходит стажировку в областном Министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира, участвовал в рейдах на территории охотничьих угодий Смоленского муниципального округа. После завершения учебы и успешной защиты дипломов ветеранам СВО будут предложены места для трудоустройства, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.