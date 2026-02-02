Смоленскиеученикиподключаютсяконлайн-урокам по финансовойграмотности﻿

Началась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. Занятия пройдут в игровом формате. В этом году в программе появился обновленный урок про дропперов. В ходе урока подростки вместе с супергероями с магическими способностями узнают, как мошенники вербуют помощников и каковы последствия для участников преступных схем.
«Привычный ранее формат онлайн-роков был изменен осенью 2025 года. На смену традиционным лекциям пришла геймификация: посетители уроков стали частью виртуального Города финансов и помогали супергероям решать разные задачи, – рассказала эксперт по финансовой грамотности смоленского отделения Банка России Ольга Дымникова. – Всего в 2025 году к проекту Банка России присоединились 66% школ и почти 67% колледжей и техникумов Смоленской области. Количество просмотров онлайн-уроков составило более 26 тысяч».
В расписании весенней сессии онлайн-роков около 700 эфиров по 29 темам финансовой грамотности. В них участвуют 250 финансовых экспертов со всей страны: сотрудники Банка России и Московской Биржи, представители коммерческих банков и страховых организаций.
Старшеклассникам будет полезен блок по профориентации. Уроки «Профессия: финансист» и «Профессия: бизнес-нформатик» модерируют сотрудники Высшей школы экономики, а «Профессия: педагог» – Нижегородского государственного педагогического университета.
Весенняя сессия продлится до 22 апреля включительно.
Даты и время первых занятий сессии и каталог всех уроков можно найти на сайте проекта. Расписание будет дополняться.
