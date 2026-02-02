Чат-бот в мессенджере MAX поможет смолянам записаться к врачу

Жителям Смоленской области доступна новая удобная услуга записи на прием к врачу — чат-бот «Смоленск. Моё здоровье» в мессенджере MAX. Этот сервис позволяет эффективно управлять визитами в государственные поликлиники региона, не тратя время на звонки и поиск сайтов.

С помощью чат-бота «Смоленск. Моё здоровье» можно в любое время суток записаться к врачу в любое государственное медучреждение области, оформить вызов врача на дом или отменить существующую запись. Важное преимущество сервиса — его круглосуточная работа.

Для подключения к боту необходимо зайти в мессенджер и ввести в строке поиска «Смоленск. Мое здоровье». Далее следуйте по указаниям в боте.