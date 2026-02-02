Что год культурный нам готовит?

АНО «Центр развития туризма Смоленской области» разместил программу культурных мероприятий на 2026 год.

Так, зимой на площади Ленина областного центра нас ждут «Смоленские гуляния.

1 февраля кафе «Русский двор» приглашает на День лапуна.

С 16 по 22 февраля в Смоленске пройдут Масленичные гуляния.

С 1 по 3 мая – также в Смоленске Международный фестиваль лазертага «Майские манёвры».

9 мая нас ждут праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

В мае готовимся к международному фестивалю фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское братство»

Место пока уточняется.

В конце мая пройдет фольклорный праздник «Обряды русской старины» в деревне Заборье Демидовского округа.

11 июля в Духовщине пройдет международный молодежный фестиваль самодеятельного творчества «Дорогами Потемкина»

В июле в поселке Пржевальское состоится военно-исторический фестиваль «Слобода партизанская».

В начале августа гурманов по традиции соберет смоленский фестиваль уличной еды.

В августе не пропустите фестиваль военно-исторической реконструкции «Вязьма 1812». «Вяземское сражение 1812» будет проходить на двух площадках: в черте города Вязьма, и в селе Колодезное под Семлёво.

Фото Алисы Кузнецовой