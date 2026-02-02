 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Что год культурный нам готовит?

02.02.2026

АНО «Центр развития туризма Смоленской области» разместил программу культурных мероприятий на 2026 год.
Так, зимой на площади Ленина областного центра нас ждут «Смоленские гуляния.
1 февраля кафе «Русский двор» приглашает на День лапуна.
С 16 по 22 февраля в Смоленске пройдут Масленичные гуляния.
С 1 по 3 мая – также в Смоленске Международный фестиваль лазертага «Майские манёвры».
9 мая нас ждут праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
В мае готовимся к международному фестивалю фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское братство»
Место пока уточняется.
В конце мая пройдет фольклорный праздник «Обряды русской старины» в деревне Заборье Демидовского округа.
11 июля в Духовщине пройдет международный молодежный фестиваль самодеятельного творчества «Дорогами Потемкина»
В июле в поселке Пржевальское состоится военно-исторический фестиваль «Слобода партизанская».
В начале августа гурманов по традиции соберет смоленский фестиваль уличной еды.
В августе не пропустите фестиваль военно-исторической реконструкции «Вязьма 1812». «Вяземское сражение 1812» будет проходить на двух площадках: в черте города Вязьма, и в селе Колодезное под Семлёво.
Фото Алисы Кузнецовой

Опубликовано в категории Культура и Регион

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика