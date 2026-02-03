Главы Ярцевского и Сафоновского округов приняли участие в федеральном событии

Главы Ярцевского и Сафоновского округов приняли участие в федеральном событиВ региональных днях III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» в Республике Башкортостан приняли участие Роман Захаров и Антон Кухарев.

Главы округов Смоленщины обменялись с коллегами опытом развития муниципалитетов, обсудили подходы к повышению качества жизни жителей.

На визионерской мастер-лекции «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии» экспертами были рассмотрены вопросы федеральной повестки экономического развития и децентрализации экономической активности, а также интеграция муниципальных инициатив с федеральными программами развития.

«Наша задача в рамках региональных дней найти решение вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий», — сказал Евгений Грачев.

«Президент России неоднократно подчеркивал важность активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Экономическая сфера также не является исключением. Сегодня мы можем говорить о том, что муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан», — сказалаИрина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Всего в Уфе собрались около 500 участников из разных округов, представители федеральных, региональных органов власти, Совета Федерации, Госдумы, общественных организаций и бизнеса.

Фото: Совет муниципальных образований Смоленской области