Основные положения о декларировании в ГИС «Энергоэффективность»﻿

С января 2026 года во всех учреждениях с участием государства и муниципального образования началась декларационная компания по предоставлению данных в ГИС «Энергоэффективность».

Декларация энергоэффективности — это документ, содержащий информацию об объеме используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и об энергетической эффективности указанных органов и учреждений. Её размещение в ГИС «Энергоэффективность» регламентируется статьями 16, 23 Федерального закона №261-ФЗ и приказом Минэкономразвития России №707 от 28.10.2019 г.

Декларацию за отчетный календарный год необходимо разместить на портале государственной информационной системы «Энергоэффективность» (https://lk.gisee.ru) до 30 апреля текущего года.

Процесс подачи:

Вход в личный кабинет субъекта декларирования / Регистрация в ГИС «Энергоэффективность» (при необходимости); Проверка и подтверждение общих сведений о субъекте декларирования;

3. Заполнение декларации в личном кабинете системы.

4. Подписание усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или уполномоченного им лица.

Непредоставление декларации, представление с нарушением требований или несоблюдение формы влечёт наложение административной ответственности по статье 9.16 КоАП РФ.

Для получения актуальной информации о начале декларационной кампании за 2025 год рекомендуется:

1. Ознакомится с подборкой обучающих материалов, размещённых на официальном сайте ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) или в личном кабинете субъекта декларирования в разделе Обучающие материалы.

2. Обратиться в группу государственного мониторинга и юридического сопровождения Центра энергоэффективности ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» по телефонам: 8(4812) 33-98-69 доб. 203, +7(920)317-17-35, +7(920)317-17-41 или направить письмо на эл. почту: energo.smol@yandex.ru .