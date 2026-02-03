﻿Большое будущее для малой родины



Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артём Малащенков побывал в гостях в двух домах культуры Сафоновского округа, которые были и будут участниками проекта «Культура малой Родины».

В Прудковском доме культуры была полностью заменена кровля. Сейчас руководство ДК своими силами и при поддержке депутатов областной Думы и местной администрации стараются устранять последствие всех потопов. Здесь ещё нет современного ремонта, но атмосфера царит удивительная – уютно и тепло. Сотрудники сами шьют сценические костюмы. С каждым человеком можно разговаривать часами – люди живут своим делом! С первых дней СВО в Доме культуры трудятся волонтеры. Они сплели уже порядка 70 сетей.

Вместе с исполняющим полномочия Главы Сафоновского округа Антоном Кухаревым, председателем Сафоновского совета депутатов Анной Захаровой и депутатом областной Думы Ниной Снытиной делегация побывала также в Дроздовском доме культуры. ДК славится не только своим трепетным отношением к сохранению культуры на селе, но и своими волонтерами, которые сплели уже больше ста сетей! В 2026 году в рамках проекта «Единой России» здесь будет заменена кровля на качественную и современную.

– В очередной раз убеждаюсь, что люди культуры – особенные. Каждый с таким трепетом относится к своему делу, живет и дышит профессией. Мы не имеем права их подвести! – написал в соцсетях Артём Сергеевич.

Источник: t.me/senator_Malashenkov/2291