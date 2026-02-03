﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний

В период с 2 по 8 февраля Минздрав проводит Неделю профилактики онкологических заболеваний, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против рака – 4 февраля. Мероприятия призваны акцентировать внимание населения на важности регулярных медицинских осмотров и формирования устойчивых привычек, способствующих сохранению здоровья.

К сожалению, онкологические заболевания занимают трагически высокое место в мировой статистике. Они стабильно входят в тройку ведущих причин смертности населения во многих странах, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Стоит помнить, что раннее выявление и своевременное лечение являются главными инструментами в борьбе за снижение смертности от данного заболевания.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно диагностируется более 20 миллионов новых случаев рака. Около 10 миллионов человек в год умирают от злокачественных заболеваний. Глобальная заболеваемость растет. Причины – старение населения (главный фактор риска), успехи в диагностике, а также влияние образа жизни и среды.

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена в России ежегодно выявляется более 600 000 новых случаев онкологии. Однако, динамика обнадеживает. В последнее десятилетие наблюдается стабилизация и даже некоторое снижение показателей смертности при росте заболеваемости. Это говорит о том, что болезнь чаще выявляется и эффективнее лечится. Пятилетняя выживаемость (главный показатель эффективности борьбы) неуклонно растет и приближается к среднемировым уровням.

У мужчин лидирует рак трахеи, бронхов, легкого (15% от всех случаев). Далее идут рак предстательной железы и колоректальный рак (толстой и прямой кишки). У женщин абсолютный лидер – рак молочной железы (23%). На втором месте – также колоректальный рак, на третьем – рак тела матки.

Мужчины болеют раком в целом чаще женщин (показатель заболеваемости примерно на 20% выше). Это связано с большей распространенностью факторов риска: курение, употребление алкоголя, профессиональные вредности.

Ключ к успешному лечению рака — это его обнаружение на ранней стадии. Следует немедленно обратиться к врачу, если вы заметили явные изменения в организме, которые не проходят в течение нескольких недель, а именно: необъяснимая потеря веса без диет или физической активности; стойкое изменение режима работы кишечника или мочевого пузыря; появление уплотнений или образований; кровотечения; изменения родинок или кожных образований, стойкая осиплость голоса, кашель; постоянная слабость и утомляемость.

Регулярные профилактические осмотры (диспансеризация) и прохождение рекомендованных скрининговых программ (маммография, колоноскопия, цитологический мазок) — это лучшая защита.

Фото Татьяны Гляшовой