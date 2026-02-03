3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Обсценная (ненормативная, нецензурная) лексика включает в себя непристойные, грязные, похабные, бесстыдные, вульгарные, распутные выражения, употребление которых не только противоречит законодательству, но и является примером асоциального поведения, вызывающего негативную оценку со стороны общества, осуждение.

Однозначно негативную оценку ненормативной лексике даёт и церковь, относя брань к греху сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающему душу человека.

Как же бороться с нецензурной бранью? Наряду с мерами воспитательного характера, работой над самоконтролем, более вдумчивым построением воспитательного процесса в семье, поддержкой со стороны системы образования и государственных органов требуется и целенаправленная государственная политика в области семьи и культуры. Нельзя обойтись и без участия в решении этого вопроса представителей церкви, беседы и разъяснения которых будут крайне важны для верующих семей. Правовые нормы также необходимы в качестве жёсткого регулятора для тех, кто ведёт себя агрессивно и пренебрежительно относится к правам окружающих, особенно детей и подростков.

Кстати, «Сафоновская правда» подготовила социально значимый проект о защите и поддержке русского языка, пропагандирующий чистоту речи.

Источник: calend.ru