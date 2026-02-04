Смоляне смогут обучиться актуальным профессиям в рамках национального проекта «Кадры»

Определен список профессий, которым можно бесплатно переобучиться в рамках действия национального проекта «Кадры». В обновленный перечень вошли 186 востребованных и современных профессий. Отметим, что для ветеранов СВО к списку добавлено 27 профессий (213 специальностей). Среди них: инженерные, медицинские специальности (в различных отраслях), специалисты в IT-секторе и другие.

Перечень профессий составлен и обновлен с учетом текущей ситуации на рынке труда. Сюда вошли самые перспективные направления, предложенные отраслевыми ведомствами. Программа позволит получить новую профессию или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности. Начало занятий запланировано на март.

– Ситуация на рынке труда меняется, поэтому важно следовать тенденциям и реальным запросам экономики. Участие в национальном проекте «Кадры» позволяет реализовывать эти задачи. Особое внимание сейчас мы уделяем трудоустройству и переобучению ветеранов специальной военной операции. Работа с ними ведется адресно, мы оказываем помощь в трудоустройстве, реализуем образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск», помогаем тем, кто желает открыть собственное дело, – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.