﻿Жители Смоленской области стали чаще записываться к врачу онлайн

Онлайн запись к врачам становится у смолян все более востребованной. Наиболее популярными являются звонки в единую службу для записи на прием к врачу и вызова врача на дом по бесплатному номеру 122. Данный сервис создан по поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Так, за 2025 год более 5,4 млн раз жители Смоленской области записались на прием к врачу в электронном виде. Из них более 2,1 млн раз пациенты обращались через колл-центр по номеру 122, более 360 тысяч раз — через Единый портал Госуслуг, более 320 тысяч раз — через региональный портал Госуслуг.

В 2024 году электронных записей всего было зафиксировано около 5,1 млн, из которых 2 млн через колл-центр, 324 тыс — через региональный и 300 тыс через единый портал Госуслуг соответственно.

Напоминаем, что в регионе начал работать официальный чат-бот «Смоленск. Моё здоровье» в мессенджере MAX. Это новый, быстрый и понятный способ управлять своими визитами в поликлинику. С его помощью в круглосуточном режиме пациенты могут записаться к врачу в любое государственное медучреждение области, оформить вызов врача на дом, а также отменить или перенести уже существующую запись.

«Наша главная задача центра — улучшить качество обслуживания и ускорить обработку обращений граждан. Работа контакт-центра и чат-бота подтверждают свою эффективность, о чём свидетельствует рост количества обращений через них, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — В 2026 году продолжим развивать предоставление госуслуг в электронном виде — будем внедрять проактивные технологии и искусственный интеллект, чтобы сделать государственные услуги ещё более доступными и удобными».

Пресс-служба Правительства Смоленской области