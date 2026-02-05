﻿В Центре промышленной медицины, созданном в Десногорске при поддержке атомщиков, провели за 3 года более 27 тысяч медосмотров





Политика социальной ответственности Росатома строится на инвестициях в человеческий капитал и создании комфортных условий для жизни работников.

Центр промышленной медицины, созданный при поддержке атомщиков в городе-спутнике Смоленской АЭС – Десногорске в рамках пилотного проекта госкорпорации «Росатом» и ФМБА России, отметил своё 3-хлетие. За годы функционирования в нём было проведено 27 тысяч медосмотров – около 9 тыс. в год. Из них 2,9 тыс человек в год составили работники самой атомной станции, остальные – жители города. При этом отделение профпатологии приняло за три года свыше 2,7 тысяч пациентов.

Открытие медучреждения в 2023 г. стало знаковым событием для системы здравоохранения и социальной сферы города, а сам центр – ключевым звеном в поддержании здоровья персонала градообразующего предприятия. За это время он доказал свою эффективность и совершил качественный скачок в развитии.

В частности, была осуществлена интеграция Центра с отделением профессиональной патологии. Это позволило оптимизировать процесс обязательных медосмотров, который ранее был рассредоточен и занимал много времени, а также значительно повысить эффективность диспансерного наблюдения, напрямую влияющего на безопасность труда и сохранение здоровья персонала стратегически важного объекта.

«Наша идея была объединить все подразделения, которые оказывают медицинскую помощь работникам Смоленской атомной станции, чтобы была преемственность стационарного этапа лечения и амбулаторного», – рассказал начальник ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России Алексей Азаренков.

«Медосмотры действительно стали очень комфортными. Не нужно бегать из корпуса в корпус, долго сидеть в длинной очереди. Все необходимые специалисты в одном месте», – отметила принципиальные изменения заместитель начальника МСЧ №135 по промышленному здравоохранению Лидия Штаний.

Сегодня Центр промышленной медицины оснащён самым современным оборудованием. Здесь работают врачи всех необходимых специальностей, функционирует психофизиологическая лаборатория (ПФО), а также кабинеты для прохождения диагностических процедур – от анализов и ЭКГ до флюорографии. Особое внимание уделяется комфорту пациентов. Для этого создана специальная зона ожидания с эргономичной мебелью, зарядками для устройств и аппаратами с едой и напитками.

Планируется дальнейшее развитие медучреждения, которое включает создание на его базе физиотерапевтического кабинета, кабинета медицинской реабилитации, а также организацию «Школы здоровья», где врачи буду проводить лекции на актуальные для пациентов темы.

Напомним, что качество работы системы здравоохранения на территориях присутствия остаётся зоной особого внимания «Росатома», в том числе, Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион). В 2022 году в рамках этой работы впервые стартовала реализация совместного проекта «Росэнергоатома» и ФМБА России, направленного на улучшение медицинской помощи в атомных городах, – создание так называемой системы промышленной медицины, позволяющей не только лечить, но и предупреждать заболевания, тем самым значительно снижая профессиональные риски.

В 2023 году первый Центр промышленной медицины (ЦПМ) открылся в г. Десногорске Смоленской обл., далее — в двух других городах-спутниках российских АЭС – Удомле Тверской обл. и Заречном Свердловской обл.. В 2024 году «Росэнергоатом» распространил успешный опыт ещё на два атомных города — Сосновый Бор Ленинградской обл. и Полярные Зори Мурманской обл., а в 2025 к ним присоединились Нововоронеж Воронежской обл., Курчатов Курской обл. и Энергодар.

Таким образом, к настоящему времени Центры промышленной медицины на базе МСЧ открыты в 8-ми атомных городах, которые находятся на разной стадии реализации. В них доступны комплексные медицинские осмотры, кардиомониторинг, диагностика лёгких, суставов, лабораторные исследования. Всё это – с учётом специфики атомных профессий. ЦПМ оснащены современными рентген-аппаратами, МРТ, УЗИ экспертного класса, цифровыми кардиографами и лабораториями, а оборудование соответствует самым высоким стандартам точности.

К 2027 году такие Центры промышленной медицины появятся во всех атомных городах России.

Открытие и динамичное развитие Центра промышленной медицины в Десногорске — это яркий пример реализации политики социальной ответственности Госкорпорации «Росатом», для которой приоритетом является комплексное развитие атомных городов и создание комфортной, современной среды для жизни. Это практический шаг, демонстрирующий, как высокотехнологичная отрасль инвестирует в человеческий капитал, обеспечивая не только надёжную и безопасную работу предприятия, но и высокое качество жизни в городах-спутниках, формируя устойчивое будущее для своих сотрудников и их семей.

