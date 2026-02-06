﻿Почта России назвала номинации конкурса «Лучший урок письма-2026»

Почта России объявила номинации ежегодного конкурса «Лучший урок письма-2026». В этом году онпроходит с 1 февраля по 9 октября.

Конкурс эпистолярного мастерства Почта России проводит совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Фондом социально-культурных инициатив и Профсоюзом работников связи России.

С МГУ им. М. В. Ломоносова Почта организовала номинацию «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Ещё одна новая номинация «Письмо добра. Мой дружный класс» создана при участии Союза писателей России. Профсоюз работников связи России представил в этом году номинацию «Я из династии почтовиков».

Почта совместно с Министерством обороны Российской Федерации уже не первый год учреждают специальную номинацию «Есть такая профессия – Родину защищать». Кроме того, в конкурсе снова будет номинация «Рецепты счастливой семьи», её Почта проводит совместно с Фондом социально-культурных инициатив. Отдельную номинацию Почта России делает специально для педагогов, они смогут представить лучшую методическую разработку проведения урока письма.

Ещё одна номинация приурочена к 55-му Международному молодёжному конкурсу сочинений эпистолярного жанра 2026 г., который объявил Всемирный почтовый союз. Она называется «Напишите письмо другу о том, почему человеческие связи так важны в цифровом мире». Конкурсные работы по этой номинации можно направить в оргкомитет до 10 апреля 2026 г.

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодежных общественных организаций. Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения и правила написания письма, стиль изложения и эмоциональность. Авторы лучших творческих работ получат дипломы и памятные подарки.

Основная цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание подрастающего поколения на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.

Информация для участников:

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет до 15 августа 2026 г. в рукописном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А (в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма») или в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru. Подробности можно найти в Положении о конкурсе.