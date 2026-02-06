﻿Смоленская АЭС продемонстрировала успехи в цифровизации производственной системы экспертам отраслевой партнерской проверки





Цифровая стратегия «Росатома» соединяет воедино интересы человека, приоритеты страны, задачи атомной отрасли и перспективы IT-рынка России.

На Смоленской АЭС состоялась итоговая партнерская проверка качества развертывания производственной системы «Росатом» (РППК) под председательством главного инженера ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Валерия Лопатникова. Эксперты в области бережливых технологий, операционной эффективности и цифровизации отрасли: представители АО «ПСР», «Гринатом», «Цифрум» и профильного департамента Концерна «Росэнергоатом» – оценивали прогресс в цифровых ПСР-образцах, созданных или переведенных в цифровой формат в 2025 году.

Напомним, что в начале 2025 года Смоленская АЭС получила статус «Цифровое ПСР-предприятие» (бронзовый уровень), для его подтверждения необходимо продолжать успешную интеграцию принципов бережливого производства с информационными технологиями, которая измеряется количественными показателями и качественными критериями, в том числе в цифровых ПСР-образцах. Требуемый минимум для новых цифровых ПСР-образцов – 80%.

«Защита ПСР-образцов прошла успешно. Мы показали команде РППК, как цифровые решения реализованы в техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) энергоблоков, обращении с ядерным топливом, логистике на складах материально-технических ценностей, управлении эффективностью бизнес-процессов, какой производственный и экономический эффект приносят. Благодарим экспертов за ценные рекомендации, которые помогут усовершенствовать процессы, повысить их качество и скорость. Без цифровизации уже невозможно представить будущее, особенно с учетом перспектив строительства новых энергоблоков, где больше объем данных. Цифровые инструменты и искусственный интеллект — не замена человеку, а мощный помощник для принятия решений», – подчеркнул заместитель главного инженера Смоленской АЭС Антон Чуканов.

В представленных ПСР-образцах Смоленская АЭС достигла 100% количественных показателей, а в ТОиР – 108%. За счет оптимизации графиков ППР, организации оперативного управления работами по устранению выявленных дефектов, повышения темпа резки графита на первом энергоблоке удалось сократить общую продолжительность ремонтной кампании на 27 суток. Как известно, каждые дополнительные сутки эксплуатации РБМК-1000 – это 24 млн кВт-часов для потребителей.

«Главный актив Смоленской АЭС – люди. Опытные, квалифицированные сотрудники понимают свои задачи, стремятся к развитию и открыты к диалогу. Все это создает отличную рабочую атмосферу, в которой легко получить конкретные результаты. Поставленные на 2025 год цели достигнуты, и у станции есть все предпосылки для движения к еще более высокому уровню цифровой зрелости», – отметил директор отраслевого центра компетенций по развитию направления «Цифровое ПСР-предприятие» Александр Овчинников. К положительным практикам эксперт отнес применение элементов машинного зрения при управлении ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора, что повышает безопасность и точность работ, а также цифровизацию складской логистики с адресным хранением и мобильными рабочими местами, значительно сократившую время поиска и выдачи ТМЦ.

Окончательное решение о подтверждении статуса Смоленской АЭС в программе цифровой трансформации Росатома будет озвучено по итогам двух проверок – дивизиональной, состоявшейся в ноябре, и отраслевой – на Управляющем совете госкорпорации под руководством генерального директора Алексея Лихачева. Он запланирован на апрель 2026 года.

Справка:

Сегодня Россия осуществляет курс на обеспечение технологической независимости. И в этом процессе Росатом – одно из главных действующих лиц и центр компетенций. Госкорпорация целенаправленно формирует цифровую повестку будущего, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Цифровые ПСР-образцы – проекты улучшения производственных процессов с помощью цифровых инструментов.

Статус «Цифровое ПСР-предприятие» отражает глубину интеграции принципов бережливого производства и цифровых технологий в операционную деятельность для достижения максимальной безопасности, надежности и эффективности.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС