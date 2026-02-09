Педагог, христианка, исповедница

Благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин и преподаватель воскресной школы «Вифлеемская звезда» при храме Рождества Христова Михаил Зеленков приехали в Дурово к сельским школьникам уже не в первый раз. Разговоры о вере каждый раз производят глубокое впечатление на юные души и сердца.

В этот раз вместе с батюшкой ребята порассуждали о душе, о том, что такое хорошие поступки, почему надо уважать старших.

Михаил Сергеевич рассказал ученикам о преподавателе Смоленского государственного университета Татьяне Щипковой, пострадавшей за исповедание веры во Христа в советские годы.

В женской колонии под Уссурийском она создала подпольный образовательный кружок, занималась проповедью среди заключённых и их гуманитарным развитием: давала уроки французского языка, знакомила с произведениями русской классической литературы, творчеством русских поэтов XIX–XX веков. За три года существования кружка, с 1980 по 1983 годы, ни одна из заключённых не донесла о нём руководству колонии.

Вернувшись домой, Т.Н. Щипкова написала книгу «Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной».

15 июля 2012 года в память о Татьяне Щипковой на историческом здании Смоленского государственного университета установлена мемориальная доска работы скульптора Александра Казачка. Надпись под барельефом гласит: «Здесь с 1961 по 1978 год преподавала Татьяна Николаевна Щипкова, пострадавшая за православную веру в годы гонений». Педагог изображена на фоне классной доски, с романом Виктора Гюго «Отверженные» в руках. Торжественное открытие состоялось в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.