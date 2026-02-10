В Баранове живут культурные люди!

Социальный опрос, приуроченный к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой, провели в Барановском сельском доме культуры

В течение трех дней жителей и гостей деревни спрашивали, как часто в своей речи они употребляют нецензурную брань: «никогда», «редко», «часто» и «всегда». В опросе приняло участие более 400 человек.

«Никогда» — так ответили 173 человека. Это люди, чья речь чиста от сквернословия, и они являются примером для всех нас.

«Редко» — этот вариант выбрали 198 человек. Самая многочисленная группа. Это те, кто старается следить за собой, но иногда поддается эмоциям.

«Часто» — честно признались в пагубной привычке 23 человека.

«Всегда» — к сожалению, для 14 человек мат стал постоянным спутником в общении.

Что же показали эти цифры?

Если объединить тех, кто совсем не сквернословит, и тех, кто делает это крайне редко, мы получим 371 голос против 37. Это убедительно доказывает: в деревне Бараново подавляющее большинство — культурные, вежливые и уважающие свой язык люди!

– Спасибо всем, кто принял участие в опросе! Пусть в нашей деревне всегда звучат только добрые и красивые слова! – написала директор Барановского дома культуры Наталья Дозмарова на странице СДК в социальной сети «ВКонтакте».

Источник:https://vk.com/selobaranovoclub