В России начинается Год единства народов

Более 2900 представителей разных народов из 89 регионов объединит масштабный марафон «Россия — семья семей» в Национальном центре «Россия».

Мероприятие даст старт Году единства народов РФ. В центре внимания — уникальность Российской Федерации как государства, где сотни национальностей живут одной семьей.

Организатор мероприятия — Российское общество «Знание».Просветительский проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России. Культурное и языковое многообразие обогащает страну и является преимуществом в мировом масштабе.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Для Смоленской области эта тема особенно понятна. Регион исторически был территорией контакта культур и важным «пограничным» пространством на западном направлении, где ценность взаимного уважения ощущается не в теории, а в ежедневных взаимодействиях. На уровне образования и молодежной политики это выражается в межкультурной коммуникации в вузах, в просветительских форматах и в работе с исторической памятью. Как лектор Общества «Знание» вижу, что именно разговоры «на языке фактов и смыслов», без упрощений и стереотипов, лучше всего укрепляют доверие между ребятами разного происхождения, потому что снимают тревожность и дают общую систему координат.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Успешное развитие России возможно лишь при условии сохранения межнационального согласия народов России. Попытки подорвать единство народов России могут привести к обрушению страны, как это произошло в эпоху перестройки, когда элиты национальных республик стали ориентироваться на укрепление своих позиций через культивирование национализма и вражды между народами. Идеология местечкового национализма в бывших советских республиках пришла на смену идеологии социалистического интернационализма. Последствия такой политики сказываются на пространстве бывшего Советского Союза до сих пор.