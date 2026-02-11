Пенсионеры смогут подтверждать льготы через мессенджер MAX

Пенсионеры смогут получать социальные скидки без предъявления бумажных документов. Нововведение позволит значительно упростить процесс покупки в магазинах: достаточно отсканировать QR‑код из профиля МАХ, чтобы подтвердить право на льготу на кассах самообслуживания. Уже в начале марта возможность подтвердить скидку пенсионера с помощью МАХ будет доступна на кассах самообслуживания в сетевых магазинах.

Чтобы воспользоваться льготой, покупателю нужно выполнить несколько простых шагов: после сканирования товаров и перехода к оплате выбрать на экране пункт «Скидки пенсионерам и другие», затем — «Скидку пенсионерам». Далее следует открыть в профиле МАХ раздел «Цифровой ID», выбрать опцию «Показать ID» и поднести отобразившийся QR‑код к считывателю на кассе — после этого можно завершать оплату покупки.

Ранее, в сентябре 2025 года, мессенджер запустил возможность подтверждения возраста при покупке товаров с возрастным ограничением 18+. Сегодня эту технологию используют более 40 тысяч магазинов на кассах самообслуживания. Подтвердить совершеннолетие через МАХ уже можно в крупных торговых сетях. Для этого достаточно отсканировать QR‑код в профиле мессенджера.

