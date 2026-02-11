Смоленская область присоединилась к Неделе осведомленности о заболеваниях сердца

С 9 по 15 февраля Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей осведомленности о заболеваниях сердца, приуроченной к Международному дню осведомленности о пороках сердца — 14 февраля.

Современный ритм жизни, стресс, несбалансированное питание, гиподинамия и дополнительные нагрузки на него повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, самые распространенные из них: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, аритмии, гипертония, сердечная недостаточность.

Сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной преждевременной потери трудоспособности, инвалидизации и смертности как во всем мире, так и в России. Ситуация в Смоленской области не отличается от происходящего по РФ. За 2024 год в регионе болезни системы кровообращения составили 25,4% от общей заболеваемости, среди них лидирующие позиции у таких заболеваний: повышенное кровяное давление – 43%, ишемическая болезнь сердца – 33%.

Пороки сердца – это врожденные или приобретенные изменения структур сердца (клапанов, перегородок, стенок, отходящих сосудов), нарушающие движение крови внутри сердца или по большому и малому кругам кровообращения.

Врожденные пороки развиваются из-за генетических нарушений. Приобретенные пороки сердца чаще всего являются следствием перенесенных заболеваний: ревматизма, инфекционного эндокардита, атеросклероза, ишемической болезни сердца.

Инфаркты все чаще происходят у мужчин работоспособного возраста. В зоне повышенного риска находятся молодые люди, у которых нет жалоб или незначительные симптомы, они не проходят профилактические и диспансерные медицинские осмотры и игнорируют здоровый образ жизни.

Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний на ранних этапах и предотвращение их осложнений проводится с помощью диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Для этого обязательно необходимо посещать врачей согласно установленному графику, а также выполнять врачебные рекомендации и указания.

Важным условием профилактики заболеваний сердца является здоровый образ жизни, включающий: отсутствие вредных привычек, потребление овощей и фруктов, достаточная физическая активность, минимальное потребление соли, умение противостоять стрессам, знание своих цифр артериального давления, глюкозы и холестерина, поддержание нормального веса.

Стоит помнить, что отказ от курения снижает риск смерти от болезней системы кровообращения на 50%, регулярная двигательная активность -на 40%, правильное питание и сокращение соли — на 20%.

Изображение сгенерировано нейросетью