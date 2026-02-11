﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Цифровые решения для развития региона.

Губернатор Василий Анохин провёл в Москве переговоры с генеральным директором Группы «Интерфакс» Алексеем Альбертовичем Горшковым и исполнительным директором Региональной службы Группы «Интерфакс» Александром Андреевичем Векличем. Компания разрабатывает современные инструменты для анализа и управления рисками, выбора экономических партнеров, предотвращения нарушений законодательства в закупочной деятельности.

Обсуждались вопросы внедрения современных цифровых решений для повышения прозрачности, эффективности и конкурентоспособности региональной экономики. Отдельное внимание уделили вопросам цифровизации государственного и муниципального управления.

«Наше взаимодействие будет способствовать технологическому развитию региона и формированию благоприятного делового климата», — прокомментировал Василий Анохин результаты встречи, которые стороны закрепили в подписанном Соглашении о сотрудничестве между Правительством области и Группой «Интерфакс».

Участники СВО не остаются без внимания.

В Тёмкинском муниципальном округе Глава региона встретился с участниками специальной военной операции и их семьями. Говоря о медицинской и социальной адаптации бойцов, Василий Анохин сообщил, что в этом году будет обновлено здание единого Центра реабилитации в Смоленске, а также дополнительно оснащено современным оборудованием.

Отдельно обсуждались вопросы поддержки детей участников спецоперации, адресного трудоустройства защитников, вернувшихся с фронта. «Готовы оказывать содействие бойцам при поступлении в учебные заведения. В этом году сформируем общий перечень учреждений с контактными данными, который будет размещен в информационных брошюрах. Их сможет получить бесплатно каждая семья», — рассказал Василий Анохин.

Традиционно вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни Губернатор обсудил с ветеранами Афганской и Чеченской кампаний. Разговор шёл о проведении встреч бойцов с ветеранами боевых действий, проведении памятных мероприятий с участием семей защитников.

Укрепление правовой системы региона.

Губернатор провёл рабочую встречу с прокурором области Александром Спицыным, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия между Прокуратурой и региональным Правительством по формированию единого правового пространства на территории Смоленской области.

По итогам встречи Василий Анохин и Александр Спицын подписали Соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения законности областных нормативных правовых актов и их проектов. Документ направлен на повышение качества нормотворческой деятельности и соответствие принимаемых в регионе решений требованиям законодательства. Совместная работа позволит укрепить правовую систему региона.

Отечественная наука в авангарде мирового прогресса.

Губернатор Василий Анохин принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню российской науки. Как отметил Глава региона, вопросам поддержки и развития науки особое внимание уделяет Президент нашей страны Владимир Путин. Так как в этом – основа технологического суверенитета России. И смоленские учёные вносят заметный вклад в эту деятельность.

Сегодня в регионе создаётся единая современная среда для научного, студенческого и делового сообщества. «Наша цель – обеспечить практическое применение научных разработок в экономике области, — подчеркнул Губернатор, выступая на мероприятии. – Для этого мы системно внедряем новые инструменты поддержки исследований и реализуем масштабные проекты, такие как строительство межвузовского кампуса «Гагарин». В нём будут созданы все условия для реализации инициатив как опытных, так и начинающих ученых».

Василий Анохин сердечно поблагодарил представителей научной сферы за добросовестный, созидательный труд, а также вручил региональные награды и дипломы победителей областного конкурса молодых ученых.

Ликвидация коммунальной аварии и её последствий.

Для ликвидации коммунальной аварии и ее последствий, которая произошла в областном центре, были мобилизованы все силы и средства в круглосуточном режиме. Ситуацию на личном контроле держал Губернатор Василий Анохин, который регулярно проводил заседания Оперативного штаба.

Глава региона выразил резкое недовольство работой компании «РИР Энерго» – «Смоленская генерация» (до апреля 2025 года ПАО «Квадра»), в зоне ответственности которой находится аварийный участок магистральной тепловой сети.

В результате аварии было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 31 социального учреждения и 91 других объектов, в связи с чем, в городе введён режим «Повышенная готовность». Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

Более 130 волонтеров проводили подомовые и поквартирные обходы, информируя жителей о ходе восстановительных работ и обращая особое внимание на соблюдение мер безопасности.

Также в городе были организованы пункты временного размещения и мобильные пункты обогрева, подготовлен резерв мест в гостиницах и организована доставка граждан к пунктам временного размещения. Работала «горячая линия» и все поступающие на неё вопросы оперативно отрабатывались.

В интересах смолян, попавших в зону отключения, Губернатор поставил задачу Министерству ЖКХ обеспечить перерасчет платы за отопление жителям за январь и февраль во все периоды, когда тепла не было, либо были снижены параметры теплоносителя.