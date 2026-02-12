Губернатор Василий Анохин рассказал о перспективах среднего профессионального образования в Смоленской области

В 2026 году учреждения спо готовы принять 5 тысяч студентов.

Образовательные организации расположены в Смоленске и Десногорске, а также Вяземском, Рославльском, Смоленском, Гагаринском, Дорогобужском, Ярцевском, Починковском, Новодугинском, Сафоновском муниципальных округах. Полный список учреждений СПО смотрите в карточках.

В 2026 году наш регион станет участником федерального эксперимента Минпросвещения России, направленного на расширение доступности среднего профессионального образования. Для выпускников 9-х классов, выбирающих одно из 25 приоритетных направлений подготовки, вводится особый порядок зачисления. Достаточно успешно сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику — и абитуриент гарантированно получит бюджетное место. Подробный перечень профессий и специальностей можно найти сайте Министерства образования и науки Смоленской области. (https://edu.admin-smolensk.ru/deiatelnost/professionalnoe-obrazovanie/eksperiment-po-rasshireniyu-dostupnosti-srednego-professiona/)

– В 2026 году мы сохраняем все меры поддержки студентов-целевиков, заключивших договор с государственной или муниципальной организацией: повышенные стипендии, помощь с жильем, выплаты на оплату коммунальных услуг и другие. Создаем привлекательные условия для обучения и развития молодых профессионалов на предприятиях и в учреждениях Смоленской области, – подчеркнул Губернатор Василий Анохин.