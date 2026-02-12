﻿В Десногорске обсудили план развития досуговой инфраструктуры, который будет реализован при поддержке атомной отрасли





Росатом комплексно развивает города присутствия, обеспечивая качественную среду для жизни и работы.

В городе-спутнике Смоленской АЭС – Десногорске состоялось совещание по развитию инфраструктуры для отдыха и досуга. В стратегическом диалоге приняли участие представители областного правительства, муниципалитета, бизнес-сообщества региона и атомной станции.

Основной темой обсуждения стало создание привлекательной городской среды. Участники отметили: развитие сферы услуг, досуга и общественного питания — важнейшее условие для удержания молодых кадров.

«Мы специально пригласили сюда предпринимателей, чтобы посмотреть на город их глазами. Нам нужны свежие идеи, как сделать Десногорск максимально комфортным, чтобы люди хотели здесь не только проводить выходные, но и строить будущее», — отметил заместитель председателя Правительства Смоленской области Пётр Илюхин.

Особое внимание уделили долгосрочным перспективам города, связанным с развитием атомной энергетики в регионе, в частности, строительством Смоленской АЭС-2. Эти планы формируют устойчивый запрос на развитие всей социальной и городской инфраструктуры.

«Нашим специалистам нужно не только хорошо работать, но и качественно восстанавливать силы. Поэтому мы всецело поддерживаем создание современной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и развитие сферы услуг. Это стратегическая инвестиция в человеческий капитал и будущее города-спутника», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

В ближайшем будущем в атомграде начнется реализация нескольких крупных проектов, которые станут драйверами развития. Среди них — строительство новых спортивных площадок, реконструкция трибун на стадионе «Атом», благоустройство набережной и создание современной туристической зоны.

«Всё это — серьёзный сигнал для бизнеса. Город готовится к росту, и потребность в качественных досуговых услугах будет увеличиваться. Мы уже рассматриваем Десногорск как перспективную площадку для открытия новых развлекательных точек. Здесь есть запрос жителей и явная поддержка властей», — поделился предприниматель из Смоленска Евгений Божок.

Также в рамках встречи участники осмотрели центральную часть города, оценив возможности для размещения новых досуговых объектов. Стороны договорились о продолжении совместной работы для формирования в Десногорске комфортной среды и благоприятного делового климата.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Развитие социальной инфраструктуры и комфортной городской среды в «атомных» городах — стратегическая задача Госкорпорации «Росатом». Она напрямую связана с ключевыми бизнес-целями компании. Успешная реализация масштабных проектов, например, строительства новых энергоблоков, требует привлечения и долгосрочного закрепления высококвалифицированных молодых специалистов. Создавая в городах-спутниках современные условия для жизни, качественного досуга, спорта и отдыха, Росатом инвестирует в кадровую устойчивость, операционную надёжность и будущее отрасли. Таким образом, производственные площадки превращаются в привлекательные точки роста.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС