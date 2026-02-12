﻿В Правительстве Смоленской области рассказали о начале эксперимента по расширению доступности СПО

Заместитель председателя Правительства Смоленской области – министр образования и науки Дина Хнычева в рамках брифинга рассказала представителям СМИ об участии региона в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования и упрощению поступления в учреждения СПО.

Напомним, пилотный проект по расширению доступности среднего профессионального образования стартовал в стране в 2025 году и уже показал свою эффективность. Первыми в эксперименте приняли участие Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. В этом году перечень регионов-участников расширен до 12, в их число вошла и Смоленская область.

В рамках эксперимента для выпускников 9 классов доступны 3 образовательные траектории.

Первая – упрощенное поступление в профессиональные образовательные организации по двум основным государственным экзаменам.

Важно отметить, что поступление в колледж или техникум по упрощенной системе возможно только на конкретные направления, которые определены в перечне востребованных в регионе профессий. В него вошли 25 профессий и специальностей, по которым отмечается высокая кадровая потребность на смоленских предприятиях. С данным списком можно ознакомиться на сайтеМинистерства образования и науки Смоленской области.

«Таким образом наш субъект стимулирует поступление абитуриентов на те направления, специалисты по которым крайне необходимы региональной экономике, — отметила Дина Хнычева. — Если девятиклассник выбирает одно из этих направлений, то ему достаточно сдать государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам (русский язык и математика) вместо традиционных четырех экзаменов. Те ребята, которые выберут упрощенное поступление, будут гарантированно зачислены на бесплатное обучение».

Было озвучено еще одно важно условие, которое поможет определившемуся в будущей профессии выпускнику не только 100% поступить в СПО по желаемой специальности, но при этом обеспечить себя стипендией и надежным местом работы после обучения.

«Выбор одной из 25 профессий или специальностей, остро востребованных экономикой региона, и заключенный при этом договор целевого обучения с организацией Смоленской области, которая нуждается в будущем специалисте — это уверенность не только в поступлении, но и в гарантированном трудоустройстве. При этом по поручению Губернатора Василия Анохина наши целевики получают дополнительную поддержку и стипендию от Правительства области», — подчеркнула Дина Хнычева.

Вторая траектория – поступление в СПО по стандартной схеме.

Для этого выпускнику 9 класса необходимо сдать государственную итоговую аттестацию по 4 предметам (русский язык, математика и 2 предмета по выбору).

«Подчеркну, что для ребят, которые выберут сдачу 4 ОГЭ ничего принципиально не меняется, — подчеркнула заместитель председателя регионального Правительства. — В этом случает нет никаких ограничений по выбору направления обучения – выпускник может поступать на любую профессию и специальность, по которой объявлен набор. Но в данном случае нет гарантированного поступления – прием будет осуществляться на конкурсной основе с учетом результатов государственной итоговой аттестации, а также результатов вступительных испытаний на те профессии и специальности, по которым требуется их прохождение».

Третья траектория — продолжение обучения в 10 классе.

Для этого выпускнику необходимо сдать государственную итоговую аттестацию по 4 предметам и набрать минимальные баллы, необходимые для зачисления в 10 класс.

«Важно отметить, что эксперимент не распространяется на ребят с ограниченными возможностями здоровья – они, как и прежде, сдают 2 экзамена и могут поступать на обучение по любому направлению подготовки или продолжить обучение в 10 классе», — акцентировала министр образования и науки.

Если обучающийся выбрал для прохождения ГИА четыре предмета и получил один или два неудовлетворительных результата по предметам по выбору, он может, по своему желанию:

— воспользоваться правом пересдачи этих экзаменов в резервные сроки основного периода или в дополнительный период;

— подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Смоленской области с просьбой аннулировать результаты экзаменов по учебным предметам по выбору и выдать аттестат по результатам экзаменов по двум ОГЭ.

Дина Сергеевна особо подчеркнула, если обучающийся выбрал для прохождения ГИА два предмета, но передумал поступать в СПО и решил идти в 10 класс, он имеет право подать заявление для сдачи предметов по выбору не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена.

При этом если после сдачи двух обязательных экзаменов выпускник уже получил аттестат об основном общем образовании, но все-таки решил продолжить обучение в 10 классе, он может сдать экзамены по двум учебным предметам по выбору в дополнительный период, т.е. осенью.

«Хочу особо отметить, что осталось не так много времени на то, чтобы определиться со способом сдачи основного государственного экзамена: до 2 марта необходимо подать заявление на сдачу ОГЭ — напомнила Дина Хнычева. – Выбор будущей профессии — это важное и серьезное решение для каждого выпускника, поэтому необходимо все тщательно обдумать и взвесить. Наши специалисты готовы помочь выпускникам и родителям принять правильное решение».

Более подробную информацию об условиях поступления и мерах поддержки выпускников можно найти на сайте Министерства образования и науки Смоленской области или в его официальной группе ВКонтакте, а также по телефону горячей линии, работающей на базе Центра опережающей профессиональной подготовки +7 915 650-03-15.

Кроме того, во всех школах Смоленской области будет проводиться разъяснительная работа по условиям участия в эксперименте.

Напомним, Глава региона Василий Анохин неоднократно говорил о том, что в работе Правительства сделан особый акцент на развитии среднего профессионального образования.

«Новые правила станут частью нашей большой работы по развитию системы профессионального образования. В этом году мы увеличили количество бюджетных мест в учреждения СПО Смоленской области. В 2026 году они готовы принять 5 тысяч студентов. Мы делаем все необходимое, чтобы выпускники колледжей и техникумов получали современные востребованные профессии и оставались работать на наших предприятиях и в учреждениях. Активно развиваем целевое обучение, реализуем целый комплекс мер поддержки целевиков и молодых профессионалов, модернизируем учебные учреждения», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Текст и фото пресс-службы Правительства Смоленской области