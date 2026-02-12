﻿Меры профилактики пищевых отравлений во время празднования Масленицы

С началом масленичной недели, которая традиционно сопровождается праздничными гуляниями, весельем и обильными угощениями, Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» предупреждает об основных мерах профилактики пищевых отравлений в период Масленицы.

При выборе готовых к употреблению блинов с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

На упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО. Упаковка должна быть целостной с отсутствием деффектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

При приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке.

Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук.

Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены.

Не забывайте о личной гигиене – лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками.

Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей – они способствуют нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью.

Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Фото Татьяны Гляшовой