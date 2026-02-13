В Смоленске состоялась встреча со студентами – кандидатами на службу в новый род войск беспилотных летательный аппаратов

В Смоленске прошла первая встреча со студентами, желающими поступить на службу в новый род войск беспилотных летательных аппаратов. Ее провели председатель Правительства Пётр Илюхин, представители военкоматов, ветераны СВО. Формат живого диалога позволил потенциальным военнослужащим задать вопросы и подробнее узнать о специфике службы.

Сегодня оператор беспилотных летательных аппаратов – одна из самых востребованных современных военных профессий. Специалисты управляют сложными системами, анализируют данные и принимают решения, имеющие важное значение для выполнения задач.

Председатель Правительства Смоленской области Пётр Илюхин подчеркнул, что профессия оператора БПЛА востребована не только в Вооружённых силах, но и в гражданских отраслях – энергетике, промышленности, строительстве, логистике и сфере мониторинга. Полученные в результате обучения навыки и опыт остаются актуальными и после завершения военной службы.

Во встрече также принял участие ветеран СВО Владимир Яковлев. Обсуждались особенности службы в войсках БПЛА, требования к подготовке и перспективы развития этого направления. Было отмечено, что новый род войск требует серьезных технических знаний и специальной подготовки, поэтому обучение кандидатов начинается ещё до поступления на службу.

В регионе продолжается отбор кандидатов в войска БПЛА. При заключении контракта предусмотрено обучение работе с различными типами беспилотных комплексов. На службу могут поступать добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет.

Военнослужащим предоставляется: единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей, дополнительные выплаты и меры поддержки.

