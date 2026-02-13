В Смоленской области пройдёт отчётно-программный форум «Единой России» «Есть результат»

Старт проведению муниципальных форумов дадут в Холм-Жирковском округе

По предложению Председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева 2026 год объявлен Годом местных отделений «Единой России», поэтому такие форумы проходят по всей стране. Региональные отчётно-программные форумы «Есть результат» состоятся во всех 89 субъектах страны, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Главная задача форумов – подвести итоги реализации за 5 лет Народной программы «Единой России» 2021 года, а также внести свои предложения для включения в новый документ Народной программы.

В форуме примут участие секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов, депутат Госдумы Артём Туров, Глава Холм-Жирковского округа, секретарь местного отделения партии Ашот Егикян, депутаты Смоленской областной Думы, представители органов исполнительной и законодательной власти, социальной сферы – здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства, малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления, ветераны специальной военной операции, секретари первичных отделений партии, представители молодежи, общественных организаций, местные жители.

Участники форума «Есть результат» выработают свои предложения по вопросам социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодёжной политики, строительства, капремонта, ЖКХ, сельского хозяйства, предпринимательства, поддержки участников СВО и членов их семей, а также вопросам местного значения.

Отметим, в Смоленской области форумы «Есть результат» пройдут во всех муниципальных округах, а в начале июня в Смоленске состоится итоговый региональный форум, на котором внесённые смолянами предложения обсудят совместно с экспертами и представителями различных сфер жизни.

Форум в Холм-Жирковском округе состоится сегодня, 13 февраля, начнется в 14:30. Адрес: пгт Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 13А (Холмовская средняя школа).