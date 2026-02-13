Для спортивных тренеров

Продлен срок приема документов для включения организаций в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности

В связи с утверждением постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2026 № 62 «Об утверждении Правил формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности» Министерство спорта Смоленской области сообщает, что прием документов в целях формирования на 2026 год перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности продлен до 17.02.2026.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности по следующим ОКВЭДАМ: 93.1 Деятельность в области спорта; 93.11 Деятельность спортивных объектов; 93.12 Деятельность спортивных клубов; 93.13 Деятельность фитнес-центров; 93.19 Деятельность в области спорта прочая, необходимо представить в Министерство спорта Смоленской области Согласие и подтверждение физкультурно-спортивной организации или индивидуального предпринимателя. Копию согласия и подтверждения необходимо направить по электронной почте: sport@admin-smolensk.ru. Оригинал согласия и подтверждения привезти или выслать почтой по указанному адресу.

Прием документов осуществляется по адресу: 214030, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, дом 11а, строение 3, оф. 215.

По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8(4812) 22-15-53 доб. 1423.

Документы размещены на сайте Минспорта Смоленской области в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом» — «Формирование Перечня на 2026 год». https://sport.admin-smolensk.ru/o-nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom/formirovanie-perechnya-na-2026-god/