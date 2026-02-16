Играем, как герои

13 февраля прошли состязания по волейболу партийного проекта «Знаете, каким он парнем был!»

На базе детско-юношеской спортивной школы и спортзала «Строитель» померялись силами 12 школьных команд, из них четыре сельских: из Вадина, Издешкова, Баранова и Рыбок.

Победителем муниципального этапа по волейболу признана команда школы № 9. Второе место заняла школа № 8. Третье – школа № 3, а четвёртое – Издешковская. Победитель представит Сафоновский округ в зональном этапе. Лучшими игроками признаны Иван Худяков и Ольга Соколова.

Больше фото по ссылке: https://ok.ru/gazetasafo/topic/158760742636436

Марина ХОТУЛЁВА

Фото автора