Под руководством Губернатора Василия Анохина в Смоленской области сформирован комплекс мер для улучшения демографической ситуации

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что демография — ключевой приоритет государственной политики. Смоленская область активно включилась в решение этой задачи: по инициативе Губернатора Василия Анохина в регионе внедрён системный подход, охватывающий поддержку семей, развитие инфраструктуры и создание перспектив для молодёжи в каждом муниципалитете.

Василий Анохин неоднократно отмечал:

«Вопрос демографии для нас критически важен. Это комплексный показатель экономического здоровья региона. Мы готовы бороться за наших детей, давать им качественное образование и реальные перспективы. Результат уже есть — более 60% выпускников школ в этом году продолжили обучение в местных учебных заведениях».

Руководитель экспертного совета Госдумы по локальной экономике Глеб Тюрин в телеграм-канале «Демография.ру» (https://t.me/demograf_region/1393) высоко оценил работу смоленского губернатора. По его мнению, Василий Анохин предложил новое, системное решение — увязал демографию с развитием районов.

«Это столбовая дорога, потому что расширенное воспроизводство населения возможно только за пределами больших городов. Анохин сделал мощную заявку на подъем страны. Очень хочется, чтобы в Смоленской области такое решение возникло и дало результат»,

— написал Тюрин.

Работа по укреплению демографической ситуации в регионе продолжается. В центре внимания — благополучие каждой семьи и будущее Смоленщины.