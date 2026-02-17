﻿На энергоблоке №2 Смоленской АЭС стартовал плановый ремонт с модернизацией





В рамках него впервые выполнят работы по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) реактора для поддержания надёжной работы энергоблока.

12 февраля 2026 года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №2 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения капитального ремонта с внутриреакторным контролем и проведением работ по управлению ресурсными характеристиками реактора (УРХ). Целевой уровень продолжительности ремонта — 76 суток. С помощью инструментов производственной системы Росатома планируется оптимизировать срок ремонта с безусловным соблюдением требований безопасности.

«На энергоблоке №2 впервые приступаем к работам по управлению ресурсными характеристиками активной зоны реактора. Благодаря накопленному опыту УРХ на первом блоке эта работа перешла в разряд оптимизированной ремонтной процедуры, — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. — Коллективу атомной станции и подрядных организаций необходимо выполнить ремонт качественно, безопасно и в установленные сроки. Это крайне важно для поддержания надежной работоспособности энергоблока и выполнения государственного задания по выработке электроэнергии в заданном в 2026 году объеме – не менее 21746 млн киловатт-часов».

В ходе УРХ на энергоблоке №2 запланировано восстановление ресурса более 150 ячеек технологических каналов (всего в реакторной установке РБМК 1661 ТК) и замена 25 каналов системы управления и защиты (СУЗ) (всего в РУ 211 каналов). По итогам внутриреакторного контроля будет определен объем восстановления ресурса ТК на следующие годы.

Также запланированы другие работы по модернизации реакторного оборудования: замена электроприводов на арматуре питательной воды, замена воздушной и дренажной арматуры в системе аварийного охлаждения реактора с питательными электронасосами (ПЭН-САОР). Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт арматуры ДУ800 контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ)

В турбинном цехе запланирован ремонт цилиндров высокого давления турбогенератора №3 (ТГ-3), замена ротора генератора турбогенератора №4 (ТГ-4), контроль лопаток 4-х ступеней цилиндра низкого давления ТГ-3. По программе модернизации будет усовершенствована вакуумно-испарительная система с введением автоматики на закрытие арматуры, а также система контроля давления водорода в корпусах генераторов ТГ-3,4.

Более 850 человек ремонтного персонала будет задействовано в работах на энергоблоке №2 САЭС. Это сотрудники цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС и подрядной организации – АО «Атомэнергоремонт», а также специалисты ООО «Пролог» — российского разработчика уникального оборудования для решения нестандартных задач на предприятиях атомной промышленности. Для Смоленской АЭС компания изготовила всю необходимую оснастку, механизмы, устройства, включая робототехнику.

Стоит отметить, что в 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще на 5 лет. С учетом новой государственной повестки на увеличение доли атомной генерации в общем энергобалансе страны к 2045 году до 25%, все проведенные работы по модернизации позволят продлить безопасную эксплуатацию энергоблока №2 до 2035 года.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика – основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)

Управление коммуникаций Смоленской АЭС