Газета «Сафоновская правда» вошла в число лауреатов регионального этапа XXXII Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России»

Торжественная церемония награждения состоялась в Торгово-промышленной палате Смоленской области.

Конкурс объединяет представителей средств массовой информации, делового сообщества и экспертной среды Он способствует популяризации предпринимательства и формированию позитивного имиджа российского бизнеса и проводится уже 20 лет.

По итогам регионального этапа в Смоленской области победителями и лауреатами стали 12 журналистов, редакций и бизнес-блогеров.

Победителем номинации «Лучшие индивидуальные публикации в информационных агентствах, печатных и интернет-изданиях» признана Татьяна Гляшова, заместитель главного редактора газеты «Сафоновская правда».

Лауреатом номинации «Лучшие региональные СМИ» (газеты и журналы) стала газета «Сафоновская правда».

Победители регионального этапа представят Смоленскую область на федеральном этапе. Итоги XXXII Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» будут подведены в апреле 2026 года в Международном пресс-центре «Россия сегодня» в рамках форума деловых СМИ.