Вот это фрукт!

Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек по баскетболу прошли 17 февраля в спортзале «Строитель».

Они стали очередным муниципальным этапом областного конкурса «Знаете каким он парнем был!», посвященного 65-летию первого полета в Космос Юрия Гагарина.

В состязаниях приняли участие городские школьники. Самой лучшей стала команда школы № 3. Серебряные награды завоевала школа № 6, а бронзу – школа № 7. Лучшими игроками признаны Фёдор Кирюшенков из школы № 7 и Илона Мирзалиева из школы № 3.

Этот вид спорта стал одним из любимых у первого космонавта Юрия Гагарина, который даже был капитаном баскетбольной команды Саратовского индустриального техникума.

