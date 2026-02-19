 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Новые возможности нового онкодиспансера

20.02.2026

Вера Рябкова, главная медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск);

Основным вектором работ, направленных на решение поставленных задач в области онкологии, является профилактика злокачественных новообразований, охватывающая мероприятия, сориентированные не только на предупреждение болезни (контроль факторов риска), но и на мероприятия по раннему выявлению и лечению пациентов с онкологической патологией.
Открытие новой современной медицинской организации онкологического клинического диспансера на территории нашей области очень значимо и для населения, и для медицинских работников, которые на современном оборудовании будут оказывать населению специализированную стационарную и поликлиническую помощь.

Фото: из личных архивов В.Рябковой

