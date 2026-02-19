Президент Владимир Путин открыл новый онкологический диспансер в Смоленске



Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, уделив основное внимание модернизации первичного звена здравоохранения. Также Глава государства в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии медицинских объектов в ряде регионов страны, в том числе нового онкологического диспансера в Смоленске.

Обращаясь к участникам совещания, глава государства напомнил, что для улучшения качества и доступности медицинской помощи в нашей стране реализуется масштабный проект по модернизации первичного звена отечественного здравоохранения – самого близкого к людям, куда граждане, семьи прежде всего обращаются за помощью. «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда [рублей] – это средства федерального бюджета и 101,4 миллиарда рублей – из бюджетов регионов. В общей сложности было построено более 6,1 тысячи медицинских объектов, оказывающих первичную помощь, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности, в отдалённых городах и посёлках. Ещё свыше 7,8 тысячи медицинских объектов были капитально отремонтированы. В целом по России закуплено более 225 тысяч единиц медицинского оборудования и 20,4 тысячи единиц специализированного автотранспорта», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что и в дальнейшем будет наращиваться потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствоваться система оплаты труда медицинских работников, их профессиональной подготовки, обучения новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники. Кроме этого, в планах активное внедрение в отрасль передовых платформенных и цифровых технологий. «Делать всё для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных, комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь независимо от того, где они живут и работают», — дополнил глава государства.

В этой связи принципиальное требование – развитие инфраструктуры здравоохранения, включая строительство новых и реконструкцию действующих учреждений первичного звена, – должно идти гармонично и сбалансированно. Такую работу нужно вести в каждом регионе России: в малых городах и в сельской местности, в промышленных и административных центрах, в столицах и крупных мегаполисах.

Особый акцент Владимир Путин сделал на планирование комплексной застройки новых микрорайонов. При формировании планов развития городов и населённых пунктов нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях. Исходя из этого необходимо формировать градостроительную политику, соответствующим образом работать с бизнесом, со строительными компаниями, застройщиками.

«Также ещё раз хочу обратить внимание, что важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения», — продолжил Президент.

Смоленский онкологический диспансер представляет собой восьмиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров с хирургическим и химиотерапевтическим отделениями, рассчитанными на 175 круглосуточных коек (г. Смоленск, п. Вишенки, ул. Академика Савицкого, д. 1). Также здесь расположена поликлиника со всеми диагностическими структурами.

Стационары включают в себя восемь специализированных отделений, которые оснащены новейшим оборудованием: более 570 единиц медицинского оборудования, в том числе и ангиограф, МРТ и КТ-аппараты, эндовидеоскопический комплекс, аппараты ИВЛ, наркозные станции, ультразвуковые системы и передвижные рентгеновские установки и другое.

Также в здании онкоцентра организовано шесть современных операционных, в том числе интегрированных, что позволит кратно увеличить количество выполняемых хирургических операций.

Главный врач Смоленского областного онкологического диспансера Александр Эфрон доложил Президенту Владимиру Путину о значимости и важности открытия современного онкоцентра в Смоленской области.

«Уважаемый Владимир Владимирович, открытие онкодиспансера для нас очень значимый факт, — отметил главный врач Смоленского областного онкологического диспансера Александр Эфрон. — Это позволит нам объединить онкологическую службу в нашем регионе, развивать современные малоинвазивные методы хирургического лечения, рентгенохирургические методы лечения, даст возможность сократить сроки ожидания больных и увеличить скорость их лечения».

Также Александр Григорьевич заявил, что в диспансере работают высококвалифицированные специалисты, которые проходят обучение и переподготовку в научно-образовательных центрах федерального уровня.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к Главе государства со словами благодарности.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от лица жителей региона поблагодарить Вас за действительно крайне важное решение по строительству такого объекта непосредственно у нас, в Смоленске, и также позвольте поблагодарить Правительство России, Минздрав России за оперативную помощь в строительстве масштабного для нас и сложного объекта. — отметил Василий Анохин. — Теперь жители нашей области могут получать всю необходимую высокотехнологичную помощь в Смоленске. Это для нас, конечно, очень серьёзный результат. За это огромное спасибо. Отдельно хотел Вас поблагодарить за Ваши поручения по строительству радиологического корпуса. Вместе все приступили к его решению».

«Но без него, конечно, это будет такой, что называется, незамкнутый цикл. Конечно, нужен этот проект. Я Вас поздравляю с сегодняшним событием», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.