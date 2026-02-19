﻿Региональный филиал «НИУ МЭИ» в Смоленске будет готовить специалистов для Смоленской АЭС-2





Предприятия «Росатома» ведут активную систематическую работу с молодёжью с целью подготовки кадрового резерва для отрасли.

В г. Десногорске Смоленской области состоялось общегородское родительское собрание, посвященное вопросам профориентации и построения успешной карьеры выпускников школ. В его работе приняли участие представители Концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), а также Смоленского филиала Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ), администрации города.

Ключевым стало выступление советника генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Павла Лубенского, который сообщил, что государством перед «Росатомом» поставлена амбициозная цель — к 2045 году нарастить до 25% долю атомной генерации в энергобалансе страны. Это потребует ввода в эксплуатацию 38 новых энергоблоков, в их числе — два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 Смоленской АЭС-2.

Однако, запуск новых мощностей — это часть дела. Необходим главный ресурс — высококвалифицированные специалисты, которые будут безопасно и эффективно управлять высокотехнологичным оборудованием. Системная работа по подготовке кадров для атомной энергетики выстраивается благодаря партнёрству «Росэнергоатома» с профильными вузами.

Ключевым шагом в этом направлении и стало открытие в Смоленском филиале МЭИ направления «Ядерная энергетика и теплофизика» с профилем «Атомные электрические станции и установки». Это первый в истории региона профиль, напрямую ориентированный на подготовку специалистов для атомной энергетики.

«Для эксплуатации новых энергоблоков необходим высококвалифицированный, подготовленный и аттестованный персонал. Благодаря открытию профильного направления в Смоленском филиале «НИУ «МЭИ» наши выпускники смогут получать качественное образование, не уезжая далеко от дома, и возвращаться в родной город на современную, высокотехнологичную станцию, зная, что они здесь нужны и востребованы», — обратился к родителям Павел Лубенский.

В свою очередь заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики СФ МЭИ Вадим Галковский сообщил о том, что при поддержке Московского энергоинститута и «Росэнергоатома» филиалу МЭИ в Смоленске в рекордные сроки удалось получить лицензию и пройти аккредитацию на новые направления. Уже в 2026-2027 учебном году на программу «Ядерная энергетика и теплофизика» выделено 16 бюджетных мест, ещё 50 предусмотрено на договорной основе. Обучение по системе бакалавриата продлится 4 года и уже в 2030 году будут выпущены первые специалисты-ядерщики.

«Благодаря поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС под новое направление идёт серьезное обновление материально-технической базы филиала: создаются три современные лаборатории, оснащенные оборудованием, моделирующим технологические процессы тепловой схемы АЭС и реакторов ВВЭР-1200. Студенты с первого курса будут учиться на оборудовании, с которым им предстоит работать в реальных условиях. Кроме того, готовится к созданию тренажер блочного щита управления», — пояснил он.

Также родителей проинформировали о возможности заключения целевого договора со Смоленской АЭС, что позволит студентам гарантированно проходить практику и трудоустроиться на предприятие на выпускном курсе, а также в течение всего срока обучения получать ежемесячную стипендию атомной станции.

«Дочь в этом году заканчивает 11 класс, и перед всей семьей встает выбор — куда поступать, — поделилась сотрудник Смоленской АЭС Антонина Семешкина. — Рассматриваем разные варианты, и если раньше думали, что за хорошим образованием нужно уезжать в мегаполисы, теперь знаем, что престижную ядерную специальность можно получить в региональном энергетическом вузе. И поможет в этом наша атомная станция, а самое главное, что предприятие ждет ребят обратно, гарантируя им работу и помощь с жильём. Это дает уверенность в завтрашнем дне и детям, и нам — родителям».

Справочно:

Диалог с молодёжью – один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора, в том числе и Смоленская АЭС, уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Создание профильных направлений в вузах региона и активная профориентационная работа со школьниками — это долгосрочная стратегия Смоленской АЭС по формированию грамотного и высококвалифицированного кадрового резерва.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС