﻿Смоленская область присоединилась к неделе сохранения мужского здоровья

С 16 по 22 февраля в Российской Федерации проходит Неделя сохранения мужского здоровья, цель которой — привлечь внимание мужчин к необходимости регулярной заботы о своем организме и своевременного прохождения медицинских обследований.

Статистика, по данным Росстата, демонстрирует серьезный гендерный разрыв: средняя продолжительность жизни мужчин 67 лет, что значительно ниже, чем у женщин — 79 лет. Актуальность проблемы подтверждается неблагоприятными тенденциями в динамике показателей здоровья мужчин, особенно трудоспособного возраста.

Основными причинами преждевременной смертности представителей сильного пола остаются сердечно-сосудистые и хронические неинфекционные заболевания. Мужчины средних лет чаще умирают от предотвратимых причин. Так, в группе 25-45 лет 52% смертей происходят из-за несчастных случаев, травм, дорожно-транспортных происшествий, то есть от внешних причин, которые часто связаны с алкоголем, стрессами, психоактивными веществами, неосторожным и рискованным поведением.

Мужское здоровье ограничивается не только вопросами репродуктивной системы, как принято считать. На самом деле это комплексное состояние организма, которое включает в себя заболевания и состояния как специфичные (связанные с мужской анатомией, например простатит, гипогонадизм), так и неспецифичные для мужского пола, но с более высокой распространенностью у мужчин (сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, хроническая обструктивная болезнь легких и др.).

Главная проблема мужского здоровья – низкая обращаемость к врачам. Мужчины зачастую игнорируют первые симптомы серьезных патологий и обращаются за помощью только тогда, когда «терпеть уже невозможно». В результате поздней обращаемости 26.2% онкологических заболеваний выявляются на 3-4 стадии. Лечение при этом становится сложным и менее эффективным. Комплексная оценка мужского здоровья включает в себя прохождение диспансеризации с уклоном на проверку работы мочеполовой и репродуктивной систем (каждому мужчине необходимо посещение уролога-андролога хотя бы раз в год). Также стоит помнить, что на качество здоровья мужчины влияет физическая активность, правильное питание и регулярная половая жизнь.