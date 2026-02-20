Закрыть больничный в Смоленской области теперь можно через мессенджер МАХ

Национальный мессенджер МАХ открывает новые возможности для жителей Смоленской области: теперь закрыть листок нетрудоспособности можно без визита в поликлинику — достаточно пройти телемедицинскую консультацию прямо в приложении.

Кто может воспользоваться сервисом?

Услуга доступна всем жителям региона, прикреплённым к поликлиникам, подведомственным Министерству здравоохранения Смоленской области.

Как это работает через МАХ?

Запишитесь на телемедицинскую консультацию:

— через чат‑бот «Смоленск. Моё здоровье» в мессенджере МАХ;

— или на приёме у лечащего врача.

В назначенное время подключитесь к онлайн‑приёму в МАХ.

Врач проведёт опрос, оценит ваше самочувствие и при подтверждении выздоровления закроет больничный дистанционно.

Что важно знать?

Сервис доступен для любых диагнозов, включая больничные по уходу за больным членом семьи.

Если симптомы сохраняются, врач порекомендует прийти на очный приём для дополнительного обследования и коррекции лечения.

Вы по‑прежнему можете закрыть больничный при личном визите в поликлинику — выбор за вами.

Почему удобно использовать МАХ?

Экономия времени: не нужно ехать в поликлинику и ждать в очереди.

Доступность: консультация проходит в привычном мессенджере — прямо с вашего смартфона.

Безопасность: все данные передаются по защищённым каналам связи.

Простота: интуитивно понятный интерфейс чат‑бота и видеосвязи.

Сделайте шаг в сторону цифровой медицины — воспользуйтесь сервисом закрытия больничного через МАХ уже сегодня!