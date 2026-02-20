За стеллажами книг

Лидия ШЕСТАКОВА руководит Дуровской сельской библиотекой уже более 20 лет

Здесь функционирует эколого-краеведческий кружок «Иволга». В клубе интересных встреч «Надежда» за чашкой чая обсуждаются прочитанные книги, статьи из газет или журналов, ведутся беседы на актуальные темы, проводятся фольклорные вечера, творческие встречи. Собираются в библиотеке и любители поэзии. Совместно с благочинным Сафоновского церковного округа Иереем Сергием Чайкиным ведётся работа по установлению поклонного креста на месте Дуровского концлагеря.

Лидия Петровна Шестакова – человек активной жизненной позиции, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и односельчан. Она служит примером для молодого поколения. Поддерживает крепкие семейные традиции и ценности. Достойно воспитала пятерых сыновей, двое из которых сейчас с честью выполняют свой гражданский долг в зоне СВО.

Только в 2024 году Дуровской сельской библиотекой было проведено 110 культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей – 60, для молодёжи – 22.

Ирина Куропаткина

Фото из архива Дуровской библиотеки

#ВАРМСУ

#марафонСлужение

