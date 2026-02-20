Смоленских школьников приглашают к участию в олимпиаде по окружающему миру и экологии

С 3 февраля по 2 марта в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Ее цель – научить школьников бережному отношению к природе и основам разумного потребления.

Участие в олимпиаде бесплатное и открыто для всех обучающихся 1-11 классов.Чтобы приступить к заданиям необходимо зарегистрироваться или зайти в свой личный кабинет на портале Учи.ру.В процессе олимпиадных испытаний школьникиполучат не только полезную, но и интересную информацию об окружающем мире. В этом году участникам предстоит узнать, как себя вести в заповеднике, почему полезно разделять мусор, можно ли превратить свалку в курорт, какой журавль встречается только в России и многое другое. Отдельно выделена тема личного вклада в экологическое благополучие.

Стоит отметить, что для успешного прохождения олимпиады не требуется углубленных знаний школьной программы. Выполняя задания, ребята будут учиться рассуждать, критически мыслить, осознавать личную ответственность за состояние окружающей среды, анализировать экологические проблемы и находить рациональные пути их решения.

«Олимпиада по окружающему миру и экологии – это возможность внести вклад в укрепление экологического благополучия региона и всей страны. Важно формировать ответственное отношение к природным ресурсам с самого детства. Участвуя в таких мероприятиях, дети учатся видеть мир как единую экосистему, понимать роль волонтерства и важность осознанного потребления, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — Это не просто обучение — это настоящее экологическое приключение, которое открывает перед ними новые знания и вдохновляет на реальные изменения. Поддерживая подобные инициативы, мы даём детям инструменты для бережного отношения к природе и формирования экологической культуры».

Все участники онлайн-олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а преподаватели – благодарственные письма.

Организаторами экопросветительской инициативы выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру.Олимпиада проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнёры проекта – Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема», компания СИБУР и Всероссийская программа экологических уроков «Вторая жизнь пластика».

Пресс-служба Правительства Смоленской области