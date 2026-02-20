Смоленских школьников приглашают к участию в новом «Уроке цифры» о рекомендательных алгоритмах

С16 февраля по 8 марта в рамках нацпроекта «Экономика данных» и всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» эксперты технологической платформыАвито запустили новый интерактивный тренажер для школьников «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому».

Урок адресован учащимся 1 – 11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. На новом Уроке ребята познакомятся с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, а также получат практический опыт по настройке параметров такого алгоритма.

По сюжету ученики вместе с главными героями помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления –от данных до решения – и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из нескольких игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми ИТ-профессиями в команде:

— «Площадь интересов»: знакомит с профессией дата-сайентиста (ученики изучают, как алгоритмы понимают предпочтения пользователей).

— «Трасса доставки данных»: знакомит с профессией бэкенд-разработчика (ребята узнают о надежной инфраструктуре для работы алгоритмов).

-«Библиотека гипотез»: знакомит с профессией дата-аналитика (школьники проверяют, как улучшить алгоритм с помощью анализа действий пользователей).

— «Зал взвешенных решений»: знакомит с A/B-тестированием – золотым стандартом принятия решений в цифровой среде.

27 февраляв 9:30 состоится федеральный открытый «Урок цифры» по теме «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». К онлайн-участию приглашаются учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций. Подключение к мероприятию доступно по ссылке: https://vkvideo.ru/video-5755934_456242058.

За успешное прохождение «Урока цифры» от Авито ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям.

«Такие Уроки формируют у школьников понимание сути профессий, связанных с ИТ и ИИ, а также цифровую грамотность и помогают более осознанно и безопасно взаимодействовать с современными технологиями. Кроме того, участие в проекте помогает ребятам заглянуть в мир технологий, понять его и точно определиться с будущей профессией», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта https://урокцифры.рф. Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

