Смоляне могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»

Со 2 февраля по 1 марта проходит новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез» от благотворительного фонда «Вклад в будущее» по темам: «Учись честно», «Умная выгода», «Дропперство». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных».

«Цифровой ликбез» – просветительский проект, который помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети. Он состоит из серии образовательных мультипликационных роликов для школьников и методических материалов для педагогов. Видеоролики для него создают ведущие цифровые компании-лидеры: Благотворительный фонд «Вклад в будущее», VK, СКБ Контур, «Лаборатория Касперского», Авито, Яндекс, «Ростелеком» и другие.

В этом году эксперты фонда «Вклад в будущее» представят три мультипликационных ролика по темам: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно». Практико-ориентированные материалы помогут учащимся и педагогам развить современные навыки, необходимые для безопасного нахождения в Интернете. До 1 марта включительно все обучающие материалы будут размещены на сайте проекта цифровойликбез.рф и доступны всем желающим.

«Цифровые технологии плотно вошли в жизнь всех поколений, поэтому необходимо не просто обучить работе с ними, но и развить умение выявлять опасности, защищаться от угроз в Сети и грамотно действовать онлайн. Такие проекты доступно разъясняют непростые темы, закладывают фундамент прочных навыков цифровой грамотности и кибергигиены, востребованных как в обычной жизни, так и в профессиональной среде», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

