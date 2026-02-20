﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Межвузовский кампус «Гагарин»

На рабочем совещании с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым Глава региона Василий Анохин обсудил текущий статус работ и дальнейшие планы по строительству в Смоленске межвузовского кампуса «Гагарин». Этот масштабный проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Строительная группа компаний «ЕКС» готовится приступить к работам на трёх участках. В рамках первой очереди предусмотрено строительство цифровой школы по системе «Школа 21», учебного корпуса и общежития для преподавателей. «Все планировочные решения одобрены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и вузами – участниками проекта. Планируем завершить строительство первой очереди кампуса в 2028 году. Реализация второй очереди предполагает возведение общежития для студентов и спортивной инфраструктуры», — отметил Василий Анохин.

Традиционная встреча с участниками СВО.

В Монастырщинском муниципальном округе Губернатор встретился с участниками специальной военной операции и членами их семей. В числе обсуждаемых вопросов –трудоустройство и переобучение вернувшихся с фронта бойцов, их социальная и медицинская реабилитация. «Мы стремимся сделать систему максимально удобной, чтобы наши защитники могли получать необходимую помощь без выезда из своего населенного пункта. В марте 2026 года в Смоленской области начнёт работать единая служба лабораторных исследований, что упростит доступ к медицинским услугам», — сообщил Василий Анохин.

Кроме этого, обсуждалось их участие в патриотическом воспитании молодежи. В эту работу активно включаются и представители ветеранских организаций, которые также помогают вернувшимся с фронта бойцам адаптироваться к гражданской жизни.

Мы помним! Мы гордимся!

В день 37-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана Губернатор Василий Анохин принял участие в митинге, который прошёл в сквере Памяти воинов-интернационалистов в Смоленске. «Афганская война длилась почти десять лет и унесла жизни около 15 тысяч советских граждан. Среди них – 90 смоленских парней, не вернувшихся домой. Смоляне находились в самых горячих и опасных точках афганской войны – на передовой, на острие удара. Они с честью выдержали суровые испытания, проявили стойкость, мужество и верность присяге, — сказал Василий Анохин, выступая на митинге. – Мы с глубокой благодарностью вспоминаем их и склоняем головы перед памятью павших».

Также на митинге почтили память участников других локальных конфликтов – тех, кто с оружием в руках отстаивал национальные интересы страны в мирное время вдали от родного дома. В 26 странах мира смоляне участвовали в специальных командировках, военных операциях и боевых действиях – помогали народно-освободительным движениям, боролись с террористическими формированиями, оказывали помощь в подготовке профессиональных военных специалистов. И везде выполняли интернациональный долг смело, мужественно, с достоинством.

«Сегодня на подвиг ветеранов равняются участники специальной военной операции. Они также доблестно и самоотверженно защищают Отечество, чтобы будущие поколения могли жить в свободной и независимой стране», — подчеркнул Губернатор.

Рабочие встречи в Москве

С сенатором Российской Федерации от нашего региона Юрием Воробьёвым, который является и председателем Управляющего совета Русского географического общества, а также Первым Вице-президентом и исполнительным директором РГО Артёмом Манукяном обсуждались вопросы, связанные с работой Смоленского отделения общества. В планах на этот год – масштабирование просветительских проектов и запуск новых экспедиций по изучению уникальных природных и исторических памятников Смоленщины. Особый акцент решено сделать на более активное вовлечение региона в молодежные проекты РГО, такие как «Заповедное дело РГО», «Природа БЕЗопасности», профильные смены РГО «Мир открытий», «НЕурок географии».

«Договорились продолжить совместную работу. Обсудили ряд инициатив, которые помогут в развитии деятельности РГО и региона в целом, — подвёл итог встречи Василий Анохин. – Важно отметить налаживание взаимодействия между национальным парком «Смоленское Поозерье» и Смоленским государственным университетом, а также участие государственного музея «Смоленская крепость» в акциях Русского географического общества».

На встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым речь шла о развитии отрасли в нашем регионе. «Сегодня по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина мы реализуем масштабный проект по возрождению смоленского аэропорта. В этом вопросе уже получили федеральную поддержку со стороны Правительства Российской Федерации», — отметил Василий Анохин.

На данный момент проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация. Она включает в себя приобретение современного радиотехнического оборудования, строительство модульного командно-диспетчерского пункта, а также подведение инженерных сетей и благоустройство территории. Параллельно начнётся первый этап реконструкции аэродрома, включающий взлётно-посадочную полосу размером 2500 на 42 метра и строительство аэровокзала. Проектная документация так же уже разработана. Воздушная гавань будет рассчитана на пассажиропоток порядка 200 человек в час. Проект позволит региону открыть новые возможности для развития туризма и деловой активности, повысить его инвестиционную привлекательность.

С лидером партии ЛДПР, руководителем фракции в Государственной Думе Леонидом Слуцким Губернатор затронул ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития Смоленской области и страны, поддержки участников специальной военной операции. Они также обсудили план подготовки памятных мероприятий в связи с празднованием 80-летия со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Эта работа проводится в соответствии с Указом Главы государства.

Первый органный зал на Смоленщине

Губернатор посетил Дом музыки – новый культурный объект, который открылся в историческом центре Смоленска благодаря неравнодушным предпринимателям. Строительство комплекса началось по инициативе семьи Шаховых в 2021 году. Глава семьи, Михаил Васильевич, занимается производством кабельной продукции. Вся семья искренне ценит музыкальное искусство, и это уже не первый реализованный ими социально значимый проект.

Главный инструмент Дома музыки – уникальный духовой орган, один из крупнейших по количеству регистров и один из первых частных современных органов XXI века в России. В зале, рассчитанном более чем на 200 зрителей, будут проводиться концерты, фестивали, конкурсы, общественные и благотворительные мероприятия, в том числе программы для детей.«Уверен, что Дом музыки ждёт насыщенная и интересная жизнь. Он станет местом притяжения музыкантов и поклонников музыкального искусства не только из нашего региона, но и со всей страны», — поделился Василий Анохин.