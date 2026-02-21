С днём экскурсовода

От всей души поздравляем с Днём экскурсовода сотрудников Сафоновского историко-краеведческого музея, поисковиков отряда «Боевое братство», председателя местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Альберта Зоркова, а также гидов школьных музеев, преподавателей!

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века, когда туризм стал по-настоящему массовым и превратился в отдельную отрасль экономики, требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

Еще один большой праздник многие экскурсоводы отмечают в Международный день музеев.