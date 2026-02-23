На рабочем совещании в Правительстве области

Стремимся создавать комфортные и безопасные условия для наших жителей как в крупных, так и в небольших населенных пунктах. На рабочем совещании в Правительстве области обсудили ключевые направления развития строительной отрасли, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства.





С 2025 года наш регион активно участвует в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который охватывает важнейшие направления: жильё, дороги, транспорт и благоустройство.

Уже добились значительных результатов. Построено более 430 тыс. квадратных метров нового жилья, в стадии строительства сейчас находятся 82 многоквартирных дома. Возводим их не только в областном центре. В этом году будем строить дома в 14 муниципальных округах. В том числе это жилье для детей-сирот, молодых профессионалов и целевиков, квартиры для переселения граждан из аварийного жилья.



Продолжается работа по газификации: в 2025 году газ проведен к 4,8 тысячам домовладений. Отремонтировали почти 130 километров коммунальных сетей и выполнили капитальный ремонт 672 многоквартирных домов.

Ремонтируем дороги и обновляем общественный транспорт. Многое сделано по благоустройству. В 2025 году обновлена 121 общественная зона во всех опорных населённых пунктах региона, построено 39 детских площадок, реализованы проекты в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Утвердили дизайн-коды для всех муниципалитетов, что поможет сформировать единый архитектурный облик наших населенных пунктов.

