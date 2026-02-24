В 2025 году смоленский фонд развития промышленности выдал предприятиям льготные займы на сумму свыше 646 млн рублей

В прошлом году региональный Фонд развития промышленности предоставил 20 льготных займов промышленным предприятиям области на общую сумму более 646 млн рублей. Действующий портфель займов на конец 2025 года составляет 1,1 млрд.руб. Средства направлялись на приобретение современного оборудования, модернизацию производственных линий, расширение мощностей и реализацию инвестиционных проектов.

Благодаря поддержке Губернатора Смоленской области Василия Анохина и особому вниманию Правительства к развитию промышленности региона, в 2025 году РФРП был докапитализирован на 500 млн рублей из областного бюджета.

Так, за последние два года капитализация регионального Фонда развития промышленности увеличилась более чем в три раза и в настоящее время превысила исторический рубеж – 1,2 млрд рублей. Это позволило существенно увеличить объём оказываемой поддержки.

Стоит отметить, что поддержка через РФРП имеет не только экономический, но и выраженный социальный эффект. Реализация проектов с участием Фонда способствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, например, компании, получившие поддержку Фонда, заплатили порядка 4,7 млрд.руб. налогов за 2024 год, а в 2025 году создали около 600 новых рабочих мест.

Кроме того, регион становится более привлекательным для инвесторов, в том числе для компаний, рассматривающих перенос или запуск производств именно в Смоленской области. Одним из таких примеров стала компания ООО «Лалибела кофе», специализирующаяся на производстве кофе. В рамках инвестиционного проекта предприятие переносит производство за пределы городской застройки, в промышленную зону, что позволит учесть требования жителей к экологическому комфорту. На новую производственную площадку из Московской области уже перемещены производственные мощности по фасовке и упаковке сублимированного кофе. Также компания инвестирует в современное оборудование, которое позволит автоматизировать рабочие процессы и нарастить объемы производства на новой площадке.

Значимым кейсом для региона является и предприятие ООО «Коблик Смоленск» – проект компании профинансирован за счет совместного займа Фонда с федеральным Фондом развития промышленности по программе «Проекты развития». Компания запустила на территории индустриального парка «Феникс» производство вертикального смесителя-раздатчика кормов MV230 вместительностью до 30 кубометров, а также готовится к выпуску прицепного измельчителя соломы RH200. После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать до 300 единиц всех моделей техники для кормления и содержания крупного рогатого скота и займет 23% в соответствующем сегменте отечественного рынка.

«Такой формат сотрудничества позволяет привлекать в регион средства из федерального бюджета и крупные частные инвестиции, запускать высокотехнологичные производства, ориентированные на импортозамещение и развитие агропромышленного комплекса», — подчеркнул Министр промышленности и торговли Смоленской области Ярослав Васильев.

Динамично развивается и молодая компания ООО «ССП», занимающаяся производством спортивного питания и биологически активных добавок. Фонд поддержал реализуемый компанией инвестиционный проект, который позволит переоборудовать бывший торговый центр в Михновке в новое современное производство. При поддержке РФРП предприятие наращивает объёмы выпуска, расширяет ассортимент и уверенно укрепляет свои позиции на рынке.

«Региональный фонд развития промышленности является одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предприятий Смоленской области. За счёт активной работы с бизнесом Фонд стал важным финансовым механизмом модернизации действующих производств и запуска новых промышленных проектов. В плотном сотрудничестве с командой Правительства Фонд продолжает выполнять стратегическую задачу – помогать предприятиям региона развиваться и становиться конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках», подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.