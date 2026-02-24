Масленица, не скупись, румяным блином поделись

Музыка, румяные девушки в расписных платках, блины… город провожает Масленицу, да подзывает Весну!

Все как завещали наши предки: народные пляски, забавы и хороводы, чтобы согреться в не самый приветливый и особо вьюжный день – последние часы зимы. Как-никак, она противится и уходить не хочет! Крепкие молодцы попробовали себя в метании валенка в цель (вот такой славянский боулинг), распиле бревна на время, забивании гвоздя, ребята помладше перетягивали канат командами. Сразу скажу, победила в конечном счёте дружба! «Не могу, чуть руки не оторвались!» – поделился раскрасневшийся мальчишка, разводя этими же руками в стороны. К счастью, целёхонький!

Как только холод пробирает до костей, согреться помогает еда с пылу с жару. На улице собрался целый шведский стол: и сытная каша, и горячий чай, и золотистые блины! Малыши уплетают сладкую вату и попкорн, кто-то лакомится домашним печеньем и леденцами-петушками. Наверное, самое креативное блюдо на масленичных гуляниях – ароматный шашлык.

– Не фотографируйте меня, я не фотогеничный! – со смешком говорит мне мужчина и переворачивает веснушчатый блинчик на сковороде.

–А это профессиональная камера, ты там хорошо получишься! – вмешивается его жена в красивом кокошнике, с радостью позируя мне с самоваром (электрическим) и связкой хрустящих баранок.

Их сынишка ловко помогает, подаёт мне только что испечённые блинчики с сахарной пудрой и обжигающий глинтвейн. Блины – объедение! Пухлые, с корочкой. А с горячим пряным напитком ещё лучше.

С пустыми руками отсюда уйти не получится, улицу окружили палатки с сувенирами и поделками – народные промыслы, украшения, натуральные продукты ручной работы. Меня первым делом привлекли глиняные птички и лошадки – наши знаменитые смоленские свистульки. Мастерица этих сказочных зверушек, Анастасия Ерёмич, использует особую технику молочения. Ещё в старину керамику «купали» в молоке при запекании, и наши смоленские земляки продолжают сохранять эту традицию. Молоко хорошо закупоривает пористую глиняную поверхность и делает её гладкой, как в глазури!

А вот к лету Анастасия обещает привезти коврики, их она ткёт на старинном ткацком станке с настоящим веретеном. «Станок у меня на пол комнаты», – с энтузиазмом рассказывает рукодельница. Тут уже целое разнообразие материалов: и трикотаж, и бязь, и хлопок. В общем, на любой вкус! На столе также красуются аккуратные корзинки, девушка сама их вручную плетёт из натуральной ивы, которую сама же и взращивает у себя на участке. «Хорошо, что станки для плетения корзин пока что не изобрели», — шутит мастерица.

Под объектив моего «фоторужья» попадает ещё один ремесленник. «Вы пресса?» – меня моментально разоблачает мужчина, стоящий у столика с искусной деревянной посудой. Александр Прокопенков занимается резьбой по дереву, сколько себя помнит: «С класса третьего, как научился нож держать. Правда сперва только пальцы и резал себе…».

Сейчас обзавёлся настоящей известностью благодаря своему хобби, участвует в ярмарках, например в Гнёздове. «Я даже как-то на Поле чудес побывал, до второго тура дошёл», – рассказывает мастер. Помимо ярмарок Александр Иванович трудится на ПАО «Дорогобуж», удивительно сочетая резьбу по дереву и работу с металлом.

На столе и ложки, и миски, и бочонок для масла, и аккуратные солонки. Глаза разбегаются! Что-то вырезано из груши, что-то из яблони… Меня очаровывает брелок в виде деревянного коника на верёвочке. Хочу купить, но не успеваю, мне его тут же вручают в подарок. Так приятно!

Праздник близится к концу, самых стойких и не страшащихся морозов развлекают солисты Центрального дворца культуры, танцоры и ложкари учреждений дополнительного образования. Собравшийся народ очень бодро пританцовывает. Малыши катаются на наряженных пони, ведут ленточную карусель – древнерусскую забаву на Масленицу.

– Впервые за несколько лет решили с дочерью выбраться на Масленицу. Понравилось! Казалось, что там делать? А было весело, очень песни энергичные, хочется подпевать! – поделилась впечатлениями гостья гуляний.

Наконец-то кульминация… Посреди площади выставили чучело Масленицы, знаменующее окончание морозов и наступление первого весеннего тепла. Горит ярко! Кстати, по поверьям, если огонь быстро разгорается, это значит, что весна будет тёплой и солнечной. Что ж, будем ждать!

